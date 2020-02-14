السعودية اليوم / اتساع رقعة انتشار الجراد الصحراوي في بلدان شرقي إفريقيا



كامبالا 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

اتسعت رقعة انتشار الجراد الصحراوي في بلدان شرقي إفريقيا، لتصل إلى أوغندا وتنزانيا، بعد كينيا، وإثيوبيا والصومال التي تكافحها منذ 3 أشهر.

وأعلنت حكومات البلدان التي وصلت إليها أسراب الجراد الصحراوي في بيانات منفصلة، عن خطة تدخل طارئة لحل الأزمة.

يُذكر أن الجراد الذي يقطع مسافة 150 كيلو متر يومياً، ولّد حالة من القلق والذعر لدى سكان البلدان المذكورة، حيث أن 40-80 مليون من الجراد الصحراوي المتواجد في الكيلو متر المربع الواحد، يستهلك في اليوم الواحد من الغذاء ما يكفي لـ 35 ألف إنسان.

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