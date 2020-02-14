السعودية اليوم / الجيش الجزائري يدمر مخابئ للإرهابيين ويوقف مهربين



الجزائر 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

دمر الجيش الجزائري 3 مخابئ للجماعات الارهابية و8 قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى وتيبازة غرب البلاد.

وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحدات اخرى من الجيش أوقفت 8 مهربين وحجزت ما كان بحوزتهم من مواد معدة للتهريب في برج باجي مختار وجانت.

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