السعودية اليوم / جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا ناشطا ضد الاستيطان من بلدة بيت أمر



الخليل 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيا على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الناشط الإعلامي الفلسطيني محمد عوض قوله إن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة، أوقفت مركبة الناشط ضد الاستيطان أحمد أبو هاشم، ونقلته إلى مركز توقيف وتحقيق "عصيون" بحجة مقاومته لمخابرات الاحتلال ورفضه مقابلتها.

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02:08ت م

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