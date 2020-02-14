شكرا لقرائتكم خبر عن سيهات تتخلص من 9 مسالخ و38 حوشا غير مرخصة والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية سيهات التابعة لبلدية محافظة القطيف، مؤخرا 9 مسالخ غير مُرخصة و38 حوشا عشوائية في عدد من المزارع ببلدة النابية، يعمل فيها مقيمون لا يحملون شهادات صحية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن المسالخ لم تحصل على ترخيص من قبل البلدية، وتمت إزالتها حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن أعمال الإزالة تمت بعد توجيه عدد من الإنذارات فيما تم تحرير محاضر الضبط وإكمال الإجراءات النظامية حيالها.

من جهته، قال رئيس بلدية سيهات م. فواز المطيري، إن الذبح خارج المسالخ النظامية يعتبر «مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية، ومصدر خطر على صحة وسلامة المستفيدين»، لافتا إلى مخاطر الذبح خارج المسالخ، ومنها «غياب الكشف الصحي البيطري على المواشي قبل الذبح وبعده، وما ينتج عنه من أضرار صحية، وعدم توافر الاشتراطات الصحية في الموقع، إضافة إلى عدم توافر الشهادات الصحية لدى الجزارين المتجولين، ومخلفات الذبائح»، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبة والإجراءات النظامية في حق المخالفين بحسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

وشدد على أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات قد تسبب ضررا على الصحة العامة، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة المستهلكين، مشيرا إلى أن البلدية تقوم بالعديد من الحملات والجولات التفتيشية لمراقبة المواقع المخالفة على مدار السنة، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز (940)، أو عبر حسابات البلدية في مواقع التواصل الاجتماعي.