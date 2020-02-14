شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصحفيين تحتفي بـ7 من رواد الصحافة الأحسائية والان نبدء بالتفاصيل

كرّمت أسرة هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء، أمس الأول، سبعة من رواد صناعة المحتوى الإعلامي بدأوا منذ 50 عامًا أولى خطواتهم في عالم الصحافة في محافظة الأحساء، وسط حضور جماهيري لافت جاء للاحتفاء بهذه النخبة ومتابعة المحاضرة التي ألقاها المدرب ماجد الغامدي.

وفي بداية الليلة الإعلامية، أعرب مدير الهيئة بالأحساء عادل الذكر الله، عن شكره لأمانة الأحساء التي استضافت الاحتفالية، كاشفًا عن أن الهيئة قدّمت خلال هذا العام وهو الأول لتأسيسها، 35 برنامجًا عبر أسرتها التي تعمل بروح الفريق لتحقيق هذا الإنجاز.

وشهد الاحتفال تقديم فيلم وثائقي عن المكرمين بعنوان «صحفيون في ذاكرة الإبداع والعطاء»، استعرض صورًا للمكرمين في مراحل عمرهم المختلفة.

بدوره، ألقى خليل الفزيع كلمة نيابة عن المحتفى بهم، ثم جاء تكريم مدير هيئة الصحفيين بالأحساء ونائبه بدر العتيبي، لسبعة من رواد الصحافة الأحسائية هم: (أحمد المغلوث، خليل الفزيع، صالح البدر، عبدالرحمن الملحم، عبدالرؤوف الغزال، عبدالله المقرن، وفيصل القو)، إضافة إلى تكريم المحاضر، وممثل أمانة الأحساء، والرعاة والداعمين للحفل.‬