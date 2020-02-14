اخبار السعوديه

هيئة الصحفيين تحتفي بـ7 من رواد الصحافة الأحسائية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصحفيين تحتفي بـ7 من رواد الصحافة الأحسائية والان نبدء بالتفاصيل

كرّمت أسرة هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء، أمس الأول، سبعة من رواد صناعة المحتوى الإعلامي بدأوا منذ 50 عامًا أولى خطواتهم في عالم الصحافة في محافظة الأحساء، وسط حضور جماهيري لافت جاء للاحتفاء بهذه النخبة ومتابعة المحاضرة التي ألقاها المدرب ماجد الغامدي.

وفي بداية الليلة الإعلامية، أعرب مدير الهيئة بالأحساء عادل الذكر الله، عن شكره لأمانة الأحساء التي استضافت الاحتفالية، كاشفًا عن أن الهيئة قدّمت خلال هذا العام وهو الأول لتأسيسها، 35 برنامجًا عبر أسرتها التي تعمل بروح الفريق لتحقيق هذا الإنجاز.

وشهد الاحتفال تقديم فيلم وثائقي عن المكرمين بعنوان «صحفيون في ذاكرة الإبداع والعطاء»، استعرض صورًا للمكرمين في مراحل عمرهم المختلفة.

بدوره، ألقى خليل الفزيع كلمة نيابة عن المحتفى بهم، ثم جاء تكريم مدير هيئة الصحفيين بالأحساء ونائبه بدر العتيبي، لسبعة من رواد الصحافة الأحسائية هم: (أحمد المغلوث، خليل الفزيع، صالح البدر، عبدالرحمن الملحم، عبدالرؤوف الغزال، عبدالله المقرن، وفيصل القو)، إضافة إلى تكريم المحاضر، وممثل أمانة الأحساء، والرعاة والداعمين للحفل.‬

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الصحفيين تحتفي بـ7 من رواد الصحافة الأحسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا