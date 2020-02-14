شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القطيف يدشن المشروع الوطني للنظافة والان نبدء بالتفاصيل

نظم مكتب التعليم بالقطيف أمس الأول فعاليات المشروع الكشفي الوطني لحماية ونظافة البيئة، الذي ينفذه المكتب ممثلا في وحدة النشاط الطلابي، بحديقة سيهات العامة، بحضور مسؤولين في القطاعين الحكومي والأهلي.

وأوضح مساعد مدير مكتب التعليم للشؤون التعليمية بمحافظة القطيف علي الشهري، أنه شارك خلال هذه الفعالية أكثر من 150 كشافا، وتضمنت عددا من الأركان المتنوعة لمدارس المحافظة، وورشا كشفية لتدوير الخامات البيئية المستهلكة، وندوة كشفية عن التلوث، كما صاحبها غرس الأشجار والزهور داخل الحديقة تفعيلا لمبادرة «الشرقية خضراء».

وأكد على أهمية تنفيذ مثل هذه المبادرات والبرامج الكشفية والتطوعية التي تسهم في غرس حس المسؤولية لدى الفرد تجاه البيئة، وتنمي قيم الانتماء والتعاون للحفاظ على ثروات الوطن؛ بهدف رفع الوعي لدى النشء والمجتمع، ولما له من أثر إيجابي على الصحة وتحسين المنظر الجمالي في الطبيعة.