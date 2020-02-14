شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أعمال رش المبيدات الحشرية في بقيق والان نبدء بالتفاصيل
ودعت بلدية محافظة بقيق جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية، التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى وجميع الملاحظات على مدار اليوم، مشيرة إلى أنها طورت خدمة 940، التي تتيح للمستفيد رفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ في أمانة المنطقة الشرقية أو عبر تطبيق «بلاغاتي» على الأجهزة الذكية.
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