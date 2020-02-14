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تنفيذ أعمال رش المبيدات الحشرية في بقيق

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نفذت بلدية محافظة بقيق أعمال رش المبيدات الحشرية، وذلك في الأماكن التي يتطلب رشها، وقامت بمتابعة جميع الأماكن التي يتطلب رشها بشكل مستمر حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً من انتشار الحشرات.

ودعت بلدية محافظة بقيق جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية، التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى وجميع الملاحظات على مدار اليوم، مشيرة إلى أنها طورت خدمة 940، التي تتيح للمستفيد رفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ في أمانة المنطقة الشرقية أو عبر تطبيق «بلاغاتي» على الأجهزة الذكية.

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