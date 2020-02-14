شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 كشاف ينفذون المرحلة الـ12 لـ«حماية البيئة» والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي المبادرة ضمن المشروع الوطني لحماية البيئة في مرحلته الـ 12 والخطة الكشفية لوزارة التعليم والمقرة من الكشافة العربية السعودية.
بدوره، أوضح القائد الكشفي رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية فهد بن عبدالله الدعجاني، أن إدارة التعليم هذا العام ممثلة بالنشاط الطلابي أقامت المشروع على ثلاثة مستويات يتنافس فيها أبناؤنا الكشافون؛ لتحقيق بيرق التميز في مشروع البيئة (على مستوى المدارس - على مستوى مكاتب التعليم)، وكان ذلك من خلال تنوع البرامج المقدمة من تنظيف للمنتزهات وإعادة للتدوير واستزراع للبيئة وتنظيف الشواطئ والندوات العلمية وغيرها؛ مما كان له الأثر الأبرز لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جهته، قال قائد مركز التدريب الكشفي بالمنطقة الشرقية فيصل العتيبي: إن المشروع لهذا العام خطط لتنفيذه في جميع محافظات المنطقة مع شركاء النجاح في بلديات محافظات المنطقة الشرقية وهيئة الأرصاد والجهات الأمنية والهلال الأحمر، وغيرها من الجهات التي من شأنها أن تسهم في إنجاح المشروع، وتزامنا مع الحملة التي أطلقها سمو أمير المنطقة الشرقية (شرقية خضراء).
كانت هذه تفاصيل خبر 1500 كشاف ينفذون المرحلة الـ12 لـ«حماية البيئة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.