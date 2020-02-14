شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 كشاف ينفذون المرحلة الـ12 لـ«حماية البيئة» والان نبدء بالتفاصيل

نفذ 1500 من كشافة تعليم الشرقية إحدى أكبر المبادرات المجتمعية، بالتزامن مع الحملة التي أطلقها سمو أمير المنطقة (شرقية خضراء)، شملت الاستزراع البيئي وإعادة التدوير وحملات مكثفة لتنظيف المنتزهات والشواطئ على مدى أسبوعين، بمشاركة بلديات المنطقة الشرقية والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وهيئة الهلال الأحمر، والجهات الأمنية.

وتأتي المبادرة ضمن المشروع الوطني لحماية البيئة في مرحلته الـ 12 والخطة الكشفية لوزارة التعليم والمقرة من الكشافة العربية السعودية.

بدوره، أوضح القائد الكشفي رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية فهد بن عبدالله الدعجاني، أن إدارة التعليم هذا العام ممثلة بالنشاط الطلابي أقامت المشروع على ثلاثة مستويات يتنافس فيها أبناؤنا الكشافون؛ لتحقيق بيرق التميز في مشروع البيئة (على مستوى المدارس - على مستوى مكاتب التعليم)، وكان ذلك من خلال تنوع البرامج المقدمة من تنظيف للمنتزهات وإعادة للتدوير واستزراع للبيئة وتنظيف الشواطئ والندوات العلمية وغيرها؛ مما كان له الأثر الأبرز لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جهته، قال قائد مركز التدريب الكشفي بالمنطقة الشرقية فيصل العتيبي: إن المشروع لهذا العام خطط لتنفيذه في جميع محافظات المنطقة مع شركاء النجاح في بلديات محافظات المنطقة الشرقية وهيئة الأرصاد والجهات الأمنية والهلال الأحمر، وغيرها من الجهات التي من شأنها أن تسهم في إنجاح المشروع، وتزامنا مع الحملة التي أطلقها سمو أمير المنطقة الشرقية (شرقية خضراء).