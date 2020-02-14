شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق محطة الإطفاء الجديدة برأس الخير والان نبدء بالتفاصيل

افتتحت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل أمس الأول المقر الجديد لمحطة الإطفاء بمدينة رأس الخير؛ وذلك استجابة للحرائق وحماية منشآت الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير الصناعية ودعم ومساندة الشركات العاملة فيها.

وأوضح مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة م.سعيد الشهري أن الإدارة تعمل على تنفيذ خطط إستراتيجية محدثة لتقديم خدمات السلامة والحماية من الحرائق بمنشآت مدن الهيئة الملكية ومرافقها الحيوية؛ وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة وهي حماية الأرواح والممتلكات وخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى العطاء والإنتاج ومنع وقوع الحوادث.

وبين أن افتتاح المقر الجديد لمحطة رأس الخير الأولى هو استمرار لتطبيق هذه الخطط، وتماشيا مع الخطة التي وضعتها الهيئة الملكية بالجبيل لمدينة رأس الخير الصناعية في توفير محطات إطفاء مجهزة بأحدث الإمكانيات والمعدات المناسبة والحديثة، وفريق عمل مدرب يستطيع مواجهة ومكافحة الحرائق، مشيرا إلى أنه قد وقع اختيار موقع المحطة بناء على دراسات فنية دقيقة؛ بهدف تسهيل عملية الاستجابة السريعة عند وقوع الحوادث والحرائق.

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل تعمل بشكل دؤوب على أمن وحماية ووقاية منشآت مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، من خلال تطبيق الإجراءات التنظيمية وإعداد الخطط الأمنية لمواجهة الحوادث والحرائق المحتملة ومكافحتها بشكل استباقي.