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محافظ بقيق يطلع على خدمات سيارة الماموجرام

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زار محافظ محافظة بقيق محمد المتحمي ونائب المدير التنفيذي لجمعية السرطان عبدالرحمن الشهراني مستشفى بقيق العام، وكان في استقباله لدى وصوله الرئيس التنفيذي للمستشفى والمراكز الصحية د. راشد البوعلي.

واطلع المتحمي خلال زيارته على الخدمات الصحية المقدمة بسيارة الماموجرام، وفي نهاية الزيارة تم تكريم المحافظ والرئيس التنفيذي للمستشفى والمراكز الصحية من قبل جمعية السرطان بالشرقية.

من جانب آخر، أقامت إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية بالمستشفى وبالتعاون مع مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب دورة انعاش القلب الرئوي، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي وكيفية التصرف بشكل سليم وصحيح أثناء وقوع حالات طارئة.

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