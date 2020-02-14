شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج توعوي للصحيين بالأحساء عن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وفي بداية البرنامج، تحدث د. مراد الناصر مدير مستشفى الملك فهد بالهفوف، عن الفيروس المستجد، وأهمية تكاتف الجميع وبذل الجهود وخاصة في أقسام الفرز التنفسي للوقاية من هذا المرض.
بعد ذلك عرف د. محجوب مكي الأمراض المعدية وما هو فيروس كورونا المستجد، والأعراض والعلامات التي قد تظهر على المصابين، وما هي عوامل الخطورة، وكيفية التعامل معها. كما تناولت مديرة إدارة مكافحة العدوى بصحة الأحساء د. حنان الشيخ موضوع الوقاية من العدوى ومكافحتها، وأهمية محطات الفرز التنفسي عند مداخل المرافق الصحية لضمان الاكتشاف المبكر للمصابين بأعراض تنفسية حادة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في حال ظهور حالة لفيروس كورونا الجديد.
تلا ذلك، محاضرة عرف فيها د. حسن الهلال الحضور عن آلية أخذ العينات للحالات المشتبه بها وطريقة نقلها، وقدمت ضياء أبو زيد نبذة عن برنامج «حصن»، الذي يتم من خلاله تسجيل الأمراض المعدية للتسهيل على ذوي الاختصاص في اتخاذ القرارات المناسبة ومتابعتها.
وأخيراً فتح المجال للمناقشة مع الحضور وطرح الأسئلة حول فيروس كورونا المستجد للإجابة عنها من قبل مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بإدارة الصحة العامة د. سامي العلي والمحاضرين، واختتم البرنامج بورشة عمل تدريبية حول تطبيق «حصن»، وتسجيل حالات كورونا.
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