شكرا لقرائتكم خبر عن فرق شعبية و«تيفو» في أضخم مسيرة لـ«شرقية خضراء» غدا والان نبدء بالتفاصيل

تنظم أمانة المنطقة الشرقية السبت القادم 15/‏2/‏2020م بجزيرة المرجان في الدمام مسيرة «شرقية خضراء»، بمناسبة زراعة أكثر من 300 ألف شجرة في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وتوقع وكيل الأمين للخدمات م.زياد بن محمد مغربل أن عدد المشاركين في المسيرة قد يصل إلى 800 شخص، يمثلون منسوبي الأمانة والأهالي والمتطوعين ومنسوبي التأهيل الشامل، وبمشاركة وزارة التعليم والتجمع الصحي الأول والهلال الأحمر والشرطة والمرور والقطاع الخاص.

وأضاف: إن المسيرة ستنطلق من قرية الدولفين وتنتهي في جزيرة المرجان، حيث ينتظر المشاركون والزوار في الجزيرة فعاليات ترفيهية تثقيفية وفعاليات تشجير، إضافة إلى معرض الصور والفرق الشعبية، مبينا أنه سيتم خلال المسيرة رسم ورفع «تيفو» ضخم لشعار الحملة.

وذكر م.مغربل أن مبادرة «شرقية خضراء» تحظى بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله-، والتي دشنها بتاريخ الأول من سبتمبر 2019 وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، تستهدف زراعة 500 ألف شتلة من أشجار الظل في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتدخل ضمن برامج أمانة المنطقة الشرقية في تشجير المدن.

وقال: إن مبادرة «شرقية خضراء» تهدف إلى نشر ثقافة التشجير وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى زيادة المشهد الحضري ورفع المستويين التثقيفي والتوعوي بأهمية المحافظة على البيئة، داعياً كافة المواطنين والمقيمين والجمعيات الخيرية للمشاركة في المسيرة.