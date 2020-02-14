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جامعة الإمام عبدالرحمن تفتح التقديم للدراسات العليا

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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن فتح باب استقبال الطلبات للتقديم على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441 - 1442هـ (2020-2021م) اعتبارا من يوم 17 فبراير الجاري وحتى الثاني من شهر مارس المقبل، وسيكون استقبال التقديم إلكترونيا عبر بوابة القبول الإلكترونية على موقع الجامعة www.iau.edu.sa.

كما دعت عمادة الدراسات العليا بالجامعة الراغبين في التقديم على البرامج بحسب تخصصاتهم العلمية إرفاق شهاداتهم وأوراقهم الثبوتية خلال فترة التسجيل المحددة.

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