شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنشاء أول مشروع مستقل لمعالجة «الصرف الصحي» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

بدأت أعمال البناء والتشييد في أول مشروع مستقل لمعالجة مياه الصرف الصحي ISTP بغرب الدمام، بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل وإعادة التسليم ونقل الملكية BOOT.

وقد تم إصدار إشعار بمتابعة المشروع الذي ينفذه تحالف من ثلاث شركات، وتبلغ طاقته التصميمية 350 ألف متر مكعب في اليوم، بينما تبلغ سعته الأولية 200 ألف متر مكعب يوميا، لخدمة المنطقة الغربية من الدمام.

ويعد المشروع أول مشروع مستقل لمعالجة مياه الصرف الصحي، تمنحه الشركة السعودية لشراكة المياه للمستثمرين بموجب نموذج نظام الإنشاء والتملك والتشغيل وإعادة التسليم ونقل الملكية، ويلعب جزءًا لا يتجزأ من الخطة التي وضعتها الوزارة لتقديم مشاريع مماثلة إلى المستثمرين في مختلف المناطق بالمملكة، ليتماشى مع «رؤية المملكة 2030» والمبادرات الأوسع التي وافق عليها مجلس الوزراء لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مبادرات التنمية الاقتصادية.

وعلق المدير التنفيذي لإحدى الشركات المنفذة رامي غندور، بأن المشروع شهادة حقيقية على حكمة القيادة والرؤية التقدمية للمملكة، ومثال رائع على دعم الحكومة لزيادة إشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الضخمة والمهمة، موضحا أن العمل بدأ أمس الأول بتعبئة وإجراء مسح الموقع والتسوية وإقامة السياج وبدء أعمال الإنشاء في أحد المشاريع الأولى.

وأضاف: «بالمشاركة والدعم المقدم لنا من الشركة السعودية لشراكة المياه والشركة الوطنية للمياه، سنقوم بتطوير مشروع بجودة عالمية باستخدام الحلول الأكثر كفاءة والتكنولوجيا المتقدمة التي تضمن تشغيل المشروع بطريقة مستدامة وخدمة فائقة الجودة، وسنقوم معا بتطوير نموذج عمل لمشاريع أخرى مماثلة في المملكة وخارجها».