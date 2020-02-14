شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا الجديد» لم يصل إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، مبينة أنها تطبق الإجراءات الاحترازية في المنافذ.

وقالت عبر حسابها في «تويتر»: بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ؛ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.