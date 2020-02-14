شكرا لقرائتكم خبر عن 4.4 مليار دولار مساعدات مركز الملك سلمان لـ47 دولة والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية، أمس، معرضه الذي أقامه في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة البريطانية لندن.

وأبرز المركز من خلال المعرض جهود المملكة الإنسانية والإغاثية والتعريف بالنجاحات التي حققها في مجال الأعمال الإنسانية والتطوعية التي تندرج ضمن رؤية المملكة 2030.

وقام فريق المركز على مدى أيام المعرض بتعريف الزوار بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عن طريق المركز، عبر عروض مرئية وكتيبات ومقاطع وأفلام وثائقية عما يقدم لـ47 دولة مستفيدة، وما نفذ في اليمن بشكل خاص، ومنها مشروع «مسام» لنزع الألغام، ومشروع تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية، ومركز الأطراف الصناعية لمن بترت أطرافهم جراء الأزمة التي افتعلها الحوثيون في اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم المركز د. سامي الجطيلي: إن الهدف من المعرض هو إطلاع الزوار على أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة بصفته الذراع الإنسانية للمملكة العربية السعودية، ونعرض لهم إنجازاتنا والتي استطعنا من خلالها أن نصل إلى 47 دولة حتى الآن بأكثر من 4.4 مليار دولار أمريكي، مشددا على أن رسالة المركز تقوم على نشر العمل الإنساني في كافة أنحاء العالم.

وحظي المعرض بزيارة العديد من الشخصيات الرسمية وغير الرسمية المهتمة بالمجال الإنساني والإغاثي، إضافة إلى بعض المنظمات والهيئات غير الحكومية الذين اطلعوا على محتوياته المختلفة وأشادوا بمستوى التنظيم والتميز الذي ظهر به.