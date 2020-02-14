شكرا لقرائتكم خبر عن «الصمصام 7» بحفر الباطن يعزز جاهزية القوات البرية والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت فعاليات التمرين المشترك «الصمصام 7»، أمس، بين القوات البرية الملكية السعودية ووحدات من القوات الخاصة بالجيش الباكستاني، بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح الزهراني، وعدد من ضباط الجانبين السعودي والباكستاني، وذلك بميدان شمال «2» بمحافظة حفر الباطن.

وأوضح قائد تمرين «الصمصام 7» اللواء الركن منصور القرني، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل المعد بهذه المناسبة، أن التمرين امتداد لسلسلة من التمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية ومجموعة من قوات الدول الشقيقة والصديقة ومن ضمنها جمهورية باكستان الإسلامية، كما تأتي ضمن الخطط التدريبية المعدة لتطوير ورفع مستوى الكفاءة لدى القوات العسكرية. وأضاف إن جميع الجهات المشاركة أكملت استعداداتها من كلا الجانبين لهذا التمرين، مشيرا إلى مشاركة وحدة من مجموعة لواء الملك فهد السادس في التمرين التي اكتسبت خبرة من خلال مشاركتها في عمليات «عاصفة الحزم وإعادة الأمل» بقطاع نجران «2»، وسرية من القوات الباكستانية التي تتمتع بخبرة في مجال الحرب غير النظامية وذلك لرفع الكفاءة القتالية للضباط والأفراد على أساليب القتال في بيئات متنوعة ومختلفة.

وبين أن التمرين يعد النسخة السابعة من التمارين التي يتم تنفيذها مع الجيش الباكستاني لأهميته في تدريب ورفع كفاءة القوات السعودية في العمليات غير النظامية ويركز فيه على المهارات الفردية والجاهزية القتالية، وهي مهمة لوحداتنا في قطاعاتنا الشمالية؛ لأهمية رفع المهارة الفردية. مضيفا إنه يأتي بمشاركة نخبة مدربة من الجيش الباكستاني ويقابلهم أيضا نخبه من الجيش السعودي، متمنيا أن يحقق التمرين الأهداف الرئيسة المخططة لها لنخرج بدروس مستفادة تهم قوات البلدين.

ومن جانبه، أكد ممثل إدارة التدريب والعقائد العسكرية العميد الركن مناور الحربي، أن التمرين يأتي تنفيذا للتعاون العسكري بين البلدين، والحرص على إقامة مثل هذه التمارين واستمراريتها التي سعت إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية لمنسوبي القوات البرية.

من جهته، أوضح أحد الضباط المشاركين من الجانب الباكستاني، أن المشاركة تأتي تعبيرا عن روابط الأخوة والصداقة المشتركة بين المملكة وباكستان، بالإضافة إلى تعزيز الخبرات بين القوات المشتركة، مقدما شكره للجانب السعودي على ما قدموا من تجهيزات لنجاح هذا التمرين.