شكرا لقرائتكم خبر عن 9 تقارير لجهات حكومية تحت قبة «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل
ووافقت الهيئة، في اجتماعها الرابع للسنة الرابعة من الدورة السابعة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، على إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح تعديل المادة الثانية من نظام مكافحة التستر المقدم من عضو المجلس د. محمد الجرباء، ومقترح تعديل المواد «الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة» من نظام مكافحة التستر المقدم من أعضاء المجلس خالد العبداللطيف، ود. خالد السيف، ود. خالد الدغيثر.
كما وافقت الهيئة على إحالة تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والتقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي.
وقررت الهيئة العامة إحالة تقريري لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك، إضافة إلى عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات.
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