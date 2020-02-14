شكرا لقرائتكم خبر عن ريادة سعودية في الأعمال الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل
ويعمل على رفع المعاناة عن الإنسان، ليعيش حياة كريمة، ويعتمد في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية، ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين، وإغاثة المنكوبين في أي مكان من العالم، بآلية رصد دقيقة وطرق نقل متطورة وسريعة، تتم من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية، في الدول المستفيدة ذات الموثوقية العالية.
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