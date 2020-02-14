شكرا لقرائتكم خبر عن شركات عالمية توفر الأجهزة الطبية والان نبدء بالتفاصيل
كما وقع د. المزروعي عقدا مع شركة «ايدن انسترمنتس» الصينية لتأمين 277 جهازا لمراقبة المرضى، وعقدا لتأمين 500 مضخة محاليل وريدية مع شركة «بايلوت ميديتك» الصينية، وعقدا آخر لتوفير ثلاثة أجهزة للغسيل الكلوي مع شركة «جافرون» الصينية، وعقدا أخيرا لتأمين ألف لباس عازل مع شركة «أي بي آي جارد» النرويجية.
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