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شركات عالمية توفر الأجهزة الطبية

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وقع مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة للشؤون الإدارية والمالية د. صلاح المزروعي، ستة عقود مع عدد من الشركات العالمية لمكافحة فيروس «كورونا»، إذ وقع المزروعي عقدا مع شركة «إكسترا ميد» الكندية لتأمين 300 ألف كمامة من نوع N95، وعقدا مع شركة «جنرال إلكتريك» الأمريكية لتوفير 60 جهازا للأشعة الصوتية، وعقدا آخر لتأمين 30 جهازا للتنفس الصناعي، و89 جهازا لصدمات القلب، و200 مضخة حقن وريدية مع شركة «مندراي» الصينية.

كما وقع د. المزروعي عقدا مع شركة «ايدن انسترمنتس» الصينية لتأمين 277 جهازا لمراقبة المرضى، وعقدا لتأمين 500 مضخة محاليل وريدية مع شركة «بايلوت ميديتك» الصينية، وعقدا آخر لتوفير ثلاثة أجهزة للغسيل الكلوي مع شركة «جافرون» الصينية، وعقدا أخيرا لتأمين ألف لباس عازل مع شركة «أي بي آي جارد» النرويجية.

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