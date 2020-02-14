شكرا لقرائتكم خبر عن علاقات عميقة ومواقف تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

تؤكد اللفتة الإنسانية من قيادة المملكة تجاه الشعب الصيني الصديق، عمق العلاقات ومتانتها بين البلدين، ودور المملكة الإنساني في دعم الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة الأزمات بشتى أنواعها. وللمملكة مواقف إنسانية تاريخية سابقة مع جمهورية الصين الشعبية، كما في كارثة زلزال سيشون في 2008م، إذ قدمت للصين المساعدات المالية والغذائية اللازمة، بقيمة زادت عن 10 ملايين دولار، مع منحة مالية بلغت 50 مليون دولار.

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