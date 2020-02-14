شكرا لقرائتكم خبر عن تشن وي تشينغ: لن ننسى جهود خادم الحرمين والان نبدء بالتفاصيل
وقال إن المساعدات المقدمة من المملكة، ستؤدي دورا مهما في مساعدة الأطباء العاملين في الصف الأمامي لمكافحة الوباء، وستشكل دعما معنويا للشعب الصيني. وأوضح أن العقود الموقعة بين المركز والشركات العالمية، جرى التنسيق لها خلال أسبوع واحد فقط، عقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ما يؤكد مهنية المركز وفعاليته تجاه هذه الأمور.
وأضاف : «رغم أننا لا نزال نواجه تحديات، لكن ثمة مؤشرات إيجابية في الوضع الحالي، حيث ظلت نسبة الوفيات لفيروس كورونا الجديد حوالي 2% ما يعد مستوى منخفضا، وقد بدأ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض بالتراجع في جميع أنحاء الصين ما عدا مقاطعة هوبيه»، مؤكدا اتخاذ الحكومة الصينية عدة تدابير وقائية للسيطرة على المرض. وأشار إلى أن أمن الصحة العامة في عصر العولمة يتعلق بالمصير المشترك للبشرية جمعاء، والتدابير القوية التي تتخذها الصين ليست لحماية أرواح وصحة الشعب الصيني فحسب، بل تسهم أيضا في ضمان الصحة بالعالم ككل، مفيدا بأن المملكة بصفتها رئيسة لقمة مجموعة العشرين لهذا العام قد جعلت الحفاظ على كوكب الأرض من المحاور الرئيسة للقمة، وأن التضامن الدولي أفضل طريقة لمواجهة تحديات الأمراض الفيروسية وعزلها، موضحا أن الصين والمملكة أبرزتا روح التضامن مع العالم خلال الكوارث والأمراض في الأعوام السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تشن وي تشينغ: لن ننسى جهود خادم الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.