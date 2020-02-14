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حقيقة مقطع دهس رجل لزوجته عمدًا بخميس مشيط
متابعات الخليج 365 – حسن عسيري – أبها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو” لرجل في محافظة خميس مشيط أنزل امرأة من سيارته وقام بدهسها.
ورصدت كاميرات المراقبة في أحد شوارع المحافظة مقطع فيديو لشخص يقوم بدهس زوجته حيث قام صاحب السيارة من نوع جمس بصدمها عمدًا.
وترجل الزوج من السيارة تجاه زوجته وهي ملقاة على الأرض بعدما فقدت الوعي، وسط تجمهر المتواجدين في الموقع حولها.
وأوضحت مصادر أن الحادثة وقعت قبل ستة أشهر حيث ألقت الجهات الأمنية القبض على الزوج والذي لايزال موقوفًا حتى الآن، وقد أدخلت الزوجة المستشفى قسم العناية المركزة لتعرضها لإصابات جراء الحادث.
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