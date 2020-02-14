اختتام معرض الإنتاج الفني الدولي بمشاركة صنّاع المحتوى وخبراء الإعلام

2020-02-14

متابعات الخليج 365 – شرف الروقي

اختتم معرض الإنتاج الفني الدولي بنسخته الثانية برودإكس السعودية في الرياض مساء أمس الخميس، بمشاركة عدد من الشركات المختصة في صناعة الإنتاج الفني، وخبراء صناعة الإعلام والترفيه.

وأوضحت عبير جليح الرئيس التنفيذي لمعرض الإنتاج الفني الدولي بدورته الثانية أن المعرض أتاح الفرصة لشركات الإنتاج الفني وصنّاع المحتوى التلفزيوني والإذاعي والسينمائي والموسيقي، للالتقاء بشركات البث الفضائي وشركات الإنتاج تحت سقف واحد.

من جهته أشار وسام قطان خبير المحتوى الرقمي: أن المحتوى الرقمي السعودي يحتاج وقتًا وصبرًا، مشيرًا لضرورة إنتاج 40 فيلمًا على المنصات سنويًا، ليتعلم الشباب لدينا وترتفع خبرتهم.

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وشهد المعرض في دورته الثانية مشاركات دولية وإقليمية، إلى جانب عدد من الشركات ذات الاختصاص من الدول العربية ودول الخليج العربي.

وناقشت الجلسات الحوارية وورش العمل المصاحبة للمعرض مساء أمس المحتوى العربي وسبل تطويره، حيث ركز خبراء صناع المحتوى على المنصات الرقمية، مؤكدين افتقار الوطن العربي لصناع الحبكة والقصة التي تجذب المشاهدين على المنصات الرقمية.

ويهدف المعرض إلى إيجاد صناعة إنتاج إعلامية فنية ترفيهية عالمية مقرها العاصمة الرياض، لتكون هدفًا للمهتمين في العالم في مجال الإنتاج الفني من شركات ومنتجين وخبراء وصانعي محتوى.

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