، بالفيديو.. "حسن نصر الله" يثير سخرية المغردين بعد هذا الحوار عن مقتل سليماني ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أثار الأمين العام لميليشيا "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، سخرية المغردين وهو يروي في لقاء تلفزيوني وفق ما اسماه "فرضية"، الحوار الذي دار بينه وملك الموت الذي جاء إليه ليخبره قبضة روح القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، لكنه أخبره أنه يمكن عدم فعل ذلك إذا وافق هو على قبض روحه بدل روح "سليماني"، فوافق بلا تردد!
وفي التفاصيل، قال حسن نصر الله في لقاء مع التلفزيون الإيراني: "ملك الموت جاء إليّ وقال ليّ إنه ذاهب إلى إيران لأقبض روح قاسم سليماني، لكن الله عز وجل جعل استثناءً، وقال لي: اذهب إلى فلان -حسن نصر الله-، وقل له: هناك خيار آخر لتأجيل قبض روح سليماني، وهي أن نقبض روحك"!!
وأضاف: "أنا في ظل هذه الفرضية كنت أفكر في نفسي: ماذا أقول لملك الموت؟ أقول له قطعًا: أنت تأخذني واترك الحاج قاسم سليماني"!! حسن نصر الله مقتل قاسم سليماني
بالفيديو.. "حسن نصر الله" يثير سخرية المغردين بعد هذا الحوار عن مقتل سليمانيعبدالحكيم شار الخليج 365 2020-02-14
أثار الأمين العام لميليشيا "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، سخرية المغردين وهو يروي في لقاء تلفزيوني وفق ما اسماه "فرضية"، الحوار الذي دار بينه وملك الموت الذي جاء إليه ليخبره قبضة روح القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، لكنه أخبره أنه يمكن عدم فعل ذلك إذا وافق هو على قبض روحه بدل روح "سليماني"، فوافق بلا تردد!
وفي التفاصيل، قال حسن نصر الله في لقاء مع التلفزيون الإيراني: "ملك الموت جاء إليّ وقال ليّ إنه ذاهب إلى إيران لأقبض روح قاسم سليماني، لكن الله عز وجل جعل استثناءً، وقال لي: اذهب إلى فلان -حسن نصر الله-، وقل له: هناك خيار آخر لتأجيل قبض روح سليماني، وهي أن نقبض روحك"!!
وأضاف: "أنا في ظل هذه الفرضية كنت أفكر في نفسي: ماذا أقول لملك الموت؟ أقول له قطعًا: أنت تأخذني واترك الحاج قاسم سليماني"!!
14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
01:36 AM
أثار الأمين العام لميليشيا "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، سخرية المغردين وهو يروي في لقاء تلفزيوني وفق ما اسماه "فرضية"، الحوار الذي دار بينه وملك الموت الذي جاء إليه ليخبره قبضة روح القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، لكنه أخبره أنه يمكن عدم فعل ذلك إذا وافق هو على قبض روحه بدل روح "سليماني"، فوافق بلا تردد!
وفي التفاصيل، قال حسن نصر الله في لقاء مع التلفزيون الإيراني: "ملك الموت جاء إليّ وقال ليّ إنه ذاهب إلى إيران لأقبض روح قاسم سليماني، لكن الله عز وجل جعل استثناءً، وقال لي: اذهب إلى فلان -حسن نصر الله-، وقل له: هناك خيار آخر لتأجيل قبض روح سليماني، وهي أن نقبض روحك"!!
وأضاف: "أنا في ظل هذه الفرضية كنت أفكر في نفسي: ماذا أقول لملك الموت؟ أقول له قطعًا: أنت تأخذني واترك الحاج قاسم سليماني"!!
، بالفيديو.. "حسن نصر الله" يثير سخرية المغردين بعد هذا الحوار عن مقتل سليماني ،
المصدر : الخليج 365
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