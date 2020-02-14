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نقلت قناة العربية عن القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت 150 صاروخًا مضادًا للطائرات في بحر العرب الأحد الماضي، وتضم 3 صواريخ إيرانية بر- جو.
وذكرت القيادة في بيان لها أن مكونات الصواريخ المصادرة في بحر العرب إيرانية التصميم.
وأضافت أن الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي باليمن.البحرية الأمريكية صواريخ إيرانية
البحرية الأمريكية تصادر 150 صاروخًا إيرانيًا قبل وصولها إلى الحوثيينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-13
نقلت قناة العربية عن القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت 150 صاروخًا مضادًا للطائرات في بحر العرب الأحد الماضي، وتضم 3 صواريخ إيرانية بر- جو.
وذكرت القيادة في بيان لها أن مكونات الصواريخ المصادرة في بحر العرب إيرانية التصميم.
وأضافت أن الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي باليمن.
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
11:07 PM
بينها 3 صواريخ بر – جو.. وضبطت بسفينة في بحر العرب
نقلت قناة العربية عن القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت 150 صاروخًا مضادًا للطائرات في بحر العرب الأحد الماضي، وتضم 3 صواريخ إيرانية بر- جو.
وذكرت القيادة في بيان لها أن مكونات الصواريخ المصادرة في بحر العرب إيرانية التصميم.
وأضافت أن الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي باليمن.
، البحرية الأمريكية تصادر 150 صاروخًا إيرانيًا قبل وصولها إلى الحوثيين ،
المصدر : الخليج 365
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