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ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، أن هناك تقدمًا مهمًا أُحرز خلال الأيام القليلة الماضية في المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، التي تتفاوض من أجل اتفاق سلام في أفغانستان.
وأوضح "بومبيو" في حديث مع مجموعة من الصحفيين يرافقونه في رحلته إلى ميونيخ، أن الرئيس دونالد ترامب أعطى تفويضًا بمواصلة المحادثات، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف أن واشنطن تسعى من أجل خفض ملموس في العنف قبل البدء في مزيدٍ من المناقشات المتعمقة التي تشمل كل الأطراف في أفغانستان.وزير الخارجية الأمريكي حركة طالبان
"بومبيو": مفاوضات واشنطن و"طالبان" أحرزت تقدمًا مهمًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-13
ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، أن هناك تقدمًا مهمًا أُحرز خلال الأيام القليلة الماضية في المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، التي تتفاوض من أجل اتفاق سلام في أفغانستان.
وأوضح "بومبيو" في حديث مع مجموعة من الصحفيين يرافقونه في رحلته إلى ميونيخ، أن الرئيس دونالد ترامب أعطى تفويضًا بمواصلة المحادثات، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف أن واشنطن تسعى من أجل خفض ملموس في العنف قبل البدء في مزيدٍ من المناقشات المتعمقة التي تشمل كل الأطراف في أفغانستان.
13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
10:45 PM
"ترامب" أعطى تفويضًا بمواصلتها
ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، أن هناك تقدمًا مهمًا أُحرز خلال الأيام القليلة الماضية في المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، التي تتفاوض من أجل اتفاق سلام في أفغانستان.
وأوضح "بومبيو" في حديث مع مجموعة من الصحفيين يرافقونه في رحلته إلى ميونيخ، أن الرئيس دونالد ترامب أعطى تفويضًا بمواصلة المحادثات، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف أن واشنطن تسعى من أجل خفض ملموس في العنف قبل البدء في مزيدٍ من المناقشات المتعمقة التي تشمل كل الأطراف في أفغانستان.
، "بومبيو": مفاوضات واشنطن و"طالبان" أحرزت تقدمًا مهمًا ،
المصدر : الخليج 365
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