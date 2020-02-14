محمد بن مسعود - الدمام - قاموا بزيارة كليتي الإعلام والدراسات الإسلامية وتجولوا في عدد من الأقسام قام عددٌ من طلاب التربية الخاصة بزيارة لجامعة جدة، وذلك ضمن الاستعداد للحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم بجامعة جدة. وتفصيلاً، كان في استقبال طلاب التربية الخاصة الدكتور حمزة بن زكريا وكيل كلية الاتصال والإعلام، حيث تجول الطلاب بعددٍ من الأقسام، وقاموا بزيارة وكيل كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية الدكتور فهد العطري وكذلك عميد كلية الاتصال والإعلام الدكتور عبدالرحمن العليان. وفي نهاية الزيارة تسلم الجميع هدية تذكارية بهذه المناسبة. جامعة جدة جامعة جدة 14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 01:36 AM Advertisements قاموا بزيارة كليتي الإعلام والدراسات الإسلامية وتجولوا في عدد من الأقسام طلاب التربية الخاصة يزورون جامعة جدة استعدادًا لختام مسابقة القرآن الكريم طلاب التربية الخاصة يزورون جامعة جدة استعدادًا لختام مسابقة القرآن الكريم قام عددٌ من طلاب التربية الخاصة بزيارة لجامعة جدة، وذلك ضمن الاستعداد للحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم بجامعة جدة. وتفصيلاً، كان في استقبال طلاب التربية الخاصة الدكتور حمزة بن زكريا وكيل كلية الاتصال والإعلام، حيث تجول الطلاب بعددٍ من الأقسام، وقاموا بزيارة وكيل كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية الدكتور فهد العطري وكذلك عميد كلية الاتصال والإعلام الدكتور عبدالرحمن العليان. وفي نهاية الزيارة تسلم الجميع هدية تذكارية بهذه المناسبة. الكلمات المفتاحية ، طلاب التربية الخاصة يزورون جامعة جدة استعدادًا لختام مسابقة القرآن الكريم ،

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