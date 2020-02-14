شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يوضح أسباب حرائق الالتماس الكهربائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يعد الالتماس الكهربائي أحد الأسباب التى تؤدي لحرائق بالعديد من المنشآت والمنازل، ولكي يتم تفاديها لابد وأن نتجنب مسبباتها.

وبحسب ما ذكرته مديرية الدفاع المدني ، فهناك ثلاثة أسباب لحرائق الالتماس الكهربائي، أولها الاعتماد على التوصيلات الردئية، وثانيها هو عدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.

وأضافت المديرية، في انفوجراف نشرته مساء اليوم، أن تحميل المقابس أحمال زائدة تعد أيضا من الأسباب التى تؤدي لنشوب الحرائق.

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