شكرا لمتابعة خبر عن حكم لبس المرأة البنطال أمام المحارم (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري،حكم لبس المرأة البنطال أمام المحارم. وقال الشثري في حواره ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”:” ينبغي أن تلبس المرأة المسلمة لباسا فضفاضا واسعا كي لا يظهر مواطن من جسدها أمام محارمها”. وشدد الشثري على ضرورة أن تلبس المرأة أمام محارمها وأقاربها لباسا ساترا، مضيفا:” ما كان مغطيا للعورة ينبغي أن يكون فضفاضا كي لا يبرز مفاتنها أمام محارمها كعورتها المغلظة”.

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