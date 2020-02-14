شكرا لقرائتكم خبر عن أسد ينقض على فهد والأخير يباغته بطريقة مفاجئة.. شاهد لحظات صادمة ومرعبة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سمعنا وقرأنا الكثير من المقارنات بين الأسود والنمور والفهود، لكن نادراً ما شاهدنا موقفاً يكشف لحظة مواجهة حقيقية بين هذه الوحوش الضارية، كما حدث في حديقة إيتوشا الوطنية في ناميبيا.

قد يهمك ايضاً:

أسد ينقض على فهد والأخير يباغته بطريقة مفاجئة.. شاهد لحظات صادمة ومرعبة (فيديو)



تخلصك من أمراض القلب والشرايين وتقضي على جميع أنواع السرطانات شاهد: نبتة موجودة في أسواق الخضروات يتجاهلها الكثير من الناس



عاجل: ضربات إيرانية خاطفة على إسرائيل وأهداف أمريكية.. والحرس الثوري يعلن اقتراب تحرير “القدس“



الإعدام رميًا بالرصاص بحق مسؤول كبير بسبب ذهابه لحمام عام!.. (تفاصيل صادمة)



طلب مفاجئ من عائلة الشاب السوري قتيل فيلا نانسي عجرم يقلب الأمور رأسًا على عقب



شاهد.. اصطدام 50 سيارة في حادث مروع بمدينة تبوك السعودية (فيديوهات)



أتراك “يهزون” ساحات الحرم المكي بهتافات سياسية تثير غضب السلطات السعودية .. وغضب يجتاح مواقع التواصل ! (شاهد)



حفل زفاف تاريخي للسعودية “معضولة عنيزة“ بعد 10 سنوات من سعيها الطويل للظفر بعريسها رغم معارضة عائلتها (شاهد صور)



الفريق علي محسن الاحمر يتسبب في اندلاع أول تمرد علني ضد جماعة الحوثي في قبيلة سنحان جنوب العاصمة صنعاء.. (تفاصيل)



شاهد اول صورة للكيبل البحري المقطوع أثناء اصلاحه في عمق مياه قناة السويس.. هل سينقطع الإنترنت من جديد؟



وكالة روسية تكشف لأول مرة أسرارا جديدة وخطيرة عن دوافع السعودية وراء استضافتها للجنرال علي محسن الاحمر



شاهد : رجل يقتل زوجته أمام مقر عملها في دبي بعد تلقيه رسالة نصية من مديرها.. ومفاجأة غير متوقعة عن محتواها (لن تصدق)



نصرالله يكشف “الطلب الغريب“ آخر ما طلبه منه قاسم سليماني قبيل مقتله بساعات!



Advertisements

نمر شرس ضد أسد جائع والنتيجة صادمة شاهد كيف كانت النهاية..!! (فيديو)



امرأة سعودية تختطف شابان سعوديان.. وبعد 20عامًًا كانت المفاجأة التي صدمت الجميع!



كاظم الساهر يقلد “جون سينا“ أمام الجمهور أثناء حفله بالرياض.. وماحدث بعد ذلك فاجأ الجميع (فيديو)



أول ظهور فاضح لخطيبة ‘‘الوليد مقداد’’ نجم طيور الجنة .. ومفاجأة مدوية بشأن هويتها وعمرها الحقيقي! (فيديو صادم)



أفعى عملاقة تبتلع كنغر بطريقة مرعبة.. وحينما شاهدتها امرأة بمنزلها كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو)



صادم: فتاة ‘‘عزباء’’ تعاشر الأسود المفترسة داخل عرينها.. شاهد كانت نهايتها ليلة خميس



مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم‘‘ : هذا الحاكم العربي طرطور أجرب وهكذا نهايته!



بيع فتاة في قمة الأنوثة والجمال لعصابات ‘‘الدعارة’’ في الخليج بهذا المبلغ الرخيص.. وما حدث لها في الليلة الأولى صادم للغاية!



بعد 4 أيام من الزفاف.. وفاة عروس أثناء العلاقة الحميمية مع العريس.. وكاميرا المراقبة توثق ‘‘مشاهد صادمة’’ من ليلة الدخلة





وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقط مرشد رحلات السفاري الفرنسي فالنتياين لافيس (24 عاماً)، فيديو لحظة مواجهة الصدمة والرعب بين فهد ولبؤة عند نبع ماء، بثته صفحة "كروجر سايتنجز" لأخبار الحياة البرية على موقع "يوتيوب".

ويكشف الفيديو مدى غرابة اللقاء، إذ نشاهد اللبؤة وهي جالسة على ربوة تطل على بركة الماء، بينما يقترب الفهد من الجهة الأخرى دون أن يلاحظ وجود اللبؤة، بدا الفهد مطمئناً وهو يلعق شفتيه ويستعد لشرب الماء، لكن في لحظة واحدة لمحت عيناه اللبؤة، فضربه الخوف الشامل والصدمة المروعة، تراجع جسده وأذناه إلى الخلف، وهبط قليلاً على ساقيه الخلفيتين، واستدار ثم ارتفع قافزاً وجارياً في آن واحد، كأنه لم يتعلم غير القفز والجري في مواجهة تلك اللحظة.

انطلق الفهد ومن خلفه اللبؤة، السرعة ثم السرعة هي سلاحه للنجاة، ورغم أن اللبؤة حاولت اللحاق به، لكنها أدركت أنها لا تمتلك سرعة الفهد، ولا قدرته على المناورة، فقررت التخلي عن المطاردة، لينتهي المشهد بالفهد، وقد تسلق شجرة من أجل الاختباء والاحتماء، وقد بدا في اللحظة الأخيرة جاحظ العينين خائفاً يترقب وينشد النجاة.

ويعلق الفرنسي "لافيس" على المشهد قائلاً: "لقد حظيت بمشاهدة هذه اللحظة النادرة في الطبيعة مع مجموعة من السياح، كنا جميعاً متوترين نرقب النهاية التي جاءت سريعة، لكننا أدركنا أننا قلة من الناس على وجه الأرض عاشوا الواقعة كما حدثت".

ويضيف "لافيس" إنهم تتبعوا مسار الفهد ووجدوه "مرعوباً تماماً" في الأدغال الشائكة.