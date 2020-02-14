بالشمع الأحمر.. الصحة تُغلق أكبر مستشفى خاص شمال الطائف

أغلقت لجنة القطاع الخاص بصحة الطائف، أحد أكبر المستشفيات الخاصة شمال المحافظة، وذلك بعد تزايد مخالفاته بناءً على شكاوى المراجعين، كان آخرها بقسم الولادة لديه.
وأوضحت صحيفة “سبق” أن أحد الأشخاص تواجد وقت حضور اللجنة، وحاول منع تنفيذ مهمتها، وقام بتصوير تواجدهم لتنفيذ القرار ما استدعى اللجنة طلب الأمن وحضور الشرطة والتي ساندتهم وضبطت ذلك الشخص، فيما جرى استكمال عملية الإغلاق. من جانبه علق متحدث صحة الطائف عبدالهادي الربيعي عبر حسابه في تويتر بقوله: “بعد تزايد الملاحظات وتكرار المخالفات والإصرار كان القرار الحاسم صحة الطائف تقول كلمتها بمساندة رجال أمننا مشكورين، نقلنا المرضى وأمنا سلامتهم.. وأغلقنا أبوابه بالشمع الأحمر”.
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