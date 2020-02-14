في جدة فقط.. أسماء شوارع غير معروفة وبشخصيات غريبة ومكرّرة

فشلت لجنة تسمية الشوارع بجدة في اختيار أسماء شوارع المحافظة بأسماء معروفة لشخصيات، سواءً كانوا رجالاً أو نساء. وبرغم كثرة المطالبات بإشراك المواطنين وذوي الخبرة وبعض الجهات الحكومية في الحصول على أسماء لشخصيات بارزة ومعروفة، إلا أن الوضع لا زال كما هو؛ حيث يظهر في معظم الأحياء اسم شارع لا تعرف له معنى لا في التاريخ ولا في الجغرافيا، ولشخصيات غريبة ومعظمها مكرر.

وقد رصد الزميل كمال عبدالقادر، شارعين في جدة يحملان نفس الاسم؛ ففي حي الصفا بشمال جدة يظهر شارع مكتوب عليه: شارع هشام ناظر، وفي حي الزهراء بشمال غرب المحافظة شارع باسم شارع هشام محي الدين ناظر مكررًا بنفس الشخصية، فقط تمت إضافة اسم الأب. وانتقد مواطنون لجنة تسمية الشوارع بأمانة المحافظة؛ لوجود شوارع أخرى تحمل أسماء لم يُعثر لها على مصادر، بينما هناك رموز وشهداء وكبار شخصيات في الوطن خدموا هذه البلاد منذ سنين مضت ولم يوجد لهم أي أثر بين أسماء شوارع جدة.