بطولة البلوت تنطلق في الرياض بـ 18 ألف مشارك

︎ . انطلقت بطولة شتاء الرياض للبلوت بمشاركة ١٨ ألف مشارك، من بينهم ٢٠ فريقا نسائيا، للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

يذكر أن بطولة البلوت انطلقت في أبريل 2018 على كأس الهيئة العامة للرياضة في الرياض، وحققت النسخة الأولى من البطولة نجاحاً كبيراً. وتقام النسخة الحالية من البطولة في واجهة الرياض، برعاية الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والإلكترونية والهيئة العامة للترفيه، وتمتد من 6 – 15 فبراير. Advertisements





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