احتجاز عدة أشخاص بعقبة الحسام بالباحة

علمت «عاجل»، أن الجهات المعنية والدفاع المدني، يباشران الآن إنقاذ عدة أشخاص محتجزين بعقبة الحسام بالمندق بمنطقة الباحة. وأكَّدت المصادر، لـ«عاجل»، أنه حتى الآن لم يستطع أحد الوصول إليهم لشدة وعورة المنطقة، موضحة أن المحتجزين نزلوا إلى تلك المنطقة سيرًا على الأقدام. وستوافيكم «عاجل» بالتفاصيل. Advertisements اقرأ ايضا إخماد حريق نشب في شقة بجدة وإخلاء 9 أشخاص دون إصابات ضبط عشريني احتجز والدته وأفرادًا من أسرته وهددهم بسلاح ناري في حائل

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