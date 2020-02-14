بالفيديو.. قائد مدرسة يصلح إطار سيارة طالب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد مدرسة وهو يساعد أحد طلابه في استبدال إطار السيارة التي تعطلت أمام المدرسة.

ولاقى الفيديو استحسانًا لدى عدد من المواطنين؛ مؤكدين أن هذا المعلم نموذج في الإخلاص والتضحية من أجل أبنائه الطلاب.

قال أحد المتفاعلين على موقع «تويتر» «يعطيه العافيه. وجهد يشكر عليه المعلم ارفع له القبعة احترامًا له»