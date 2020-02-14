سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، غدًا الجمعة، على بعض مناطق المملكة، مشيرة إلى احتمالية تكون سحب رعدية ممطرة على بعض المرتفعات.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان لها، عبر موقعها الرسمي: «بمشيئة الله تعالى تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وتوقعت هيئة الأرصاد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة، مع ارتفاع ما بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر.

وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر.

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وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس:

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