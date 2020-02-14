بالصور.. «الصحة» تغلق مستشفى بالطائف لوجود مخالفات جسيمة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في الطائف، إغلاق أحد أكبر المستشفيات الحيوية بالمحافظة، بعد تزايد الملاحظات وتكرار المخالفات الجسيمة.
وقالت «صحة الطائف»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تم «إغلاق مستشفى في الطائف؛ بسبب وجود نقص حاد في الكوادر الصحية المطلوبة ومخالفات جسيمة، واستمرار تشغيله بترخيص منتهٍ»، مؤكدة إخلاء المرضى بعناية فائقة.
وحثت الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة من خلال الاتصال على٩٣٧.
من جانبه علق متحدث صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على الواقعة، قائلًا: «بعد تزايد الملاحظات وتكرار المخالفات والإصرار، كان القرار الحاسم، صحة الطائف تقول كلمتها بمساندة رجال أمننا مشكورين، نقلنا المرضى وأمنا سلامتهم، وأغلقنا أبوابه بالشمع الأحمر».
تابع: «أحد أكبر مستشفيات الحوية خارج الخدمة بالكامل»، مؤكدًا أن صحة الناس وسلامتهم فوق كل اعتبار.
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