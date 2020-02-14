«أمانة الشرقية»: إغلاق كلي لطريق الأمير نايف بدءًا من الغد

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور عن إغلاق كلي لطریق الأمیر نایف بن عبدالعزیز. وأوضحت أن الإغلاق سيكون باتجاه الجنوب من تقاطع الملك سعود بن عبدالعزیز إلى تقاطع الملك خالد بن عبدالعزيز. وأشارت الأمانة- عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»- إلى أن الإغلاق يبدأ من صباح یوم غد الجمعة٢٠جمادى الآخرة١٤٤١هـ الموافق١٥فبراير ٢٠٢٠م. ونشرت الأمانة رسمًا توضيحيًا للمسارات المغلقة في طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز.

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