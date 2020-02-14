كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن مدى إمكانية استخراج بطاقة هوية للمرأة بالحجاب الملون.
وقالت «الأحوال المدنية»- ردًّا على تساؤل أحد المتابعين- «يلزم أن يكون الحجاب أسود».
وجاء في التساؤل الذي ورد عبر حساب «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»: «هل نظام الأحوال للنساء يسمح بالحجاب الملون؟»
يُشار إلى أن الأحوال المدنية، أعلنت في وقت سابق عن فتح عدد من المكاتب النسائية بمنطقة مكة المكرمة في كل من العاصمة المقدسة (الجروشي)، جدة (الصفا)، والطائف؛ حيث تقدم جميع خدمات الأحوال المدنية الشاملة حتى تاريخ 30/5/1441هـ، من الساعة 10 صباحًا حتى الثالثة عصرًا.
يُذكر أن حصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية لا يترتب عليه إسقاط اسمها من دفتر العائلة.
اقرأ أيضًا:
الأحوال المدنية: 3 حالات تمنع السفر بـ«بطاقة الهوية» لدول الخليج
هل يمكن تسجيل الصورة الشخصية في بطاقة الهوية بدون شماغ؟.. «الأحوال المدنية» ترد
كانت هذه تفاصيل خبر هل يمكن استخراج بطاقة هوية للمرأة بالحجاب الملون؟.. «الأحوال المدنية» تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.