هل يمكن استخراج بطاقة هوية للمرأة بالحجاب الملون؟.. «الأحوال المدنية» تجيب

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن مدى إمكانية استخراج بطاقة هوية للمرأة بالحجاب الملون.

وقالت «الأحوال المدنية»- ردًّا على تساؤل أحد المتابعين- «يلزم أن يكون الحجاب أسود».

وجاء في التساؤل الذي ورد عبر حساب «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»: «هل نظام الأحوال للنساء يسمح بالحجاب الملون؟»

يُشار إلى أن الأحوال المدنية، أعلنت في وقت سابق عن فتح عدد من المكاتب النسائية بمنطقة مكة المكرمة في كل من العاصمة المقدسة (الجروشي)، جدة (الصفا)، والطائف؛ حيث تقدم جميع خدمات الأحوال المدنية الشاملة حتى تاريخ 30/5/1441هـ، من الساعة 10 صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

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يُذكر أن حصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية لا يترتب عليه إسقاط اسمها من دفتر العائلة.

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