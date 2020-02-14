السعودية اليوم / مدير جامعة الجوف المكلف : الموافقة على تشكيل مجلس شؤون الجامعات نقلة نوعية في مجال التعليم العالي



سكاكا 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

رفع مدير جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد.

وقال الدكتور الزارع : " إن هذه الخطوات المتسارعة من القيادة الحكيمة - أيدها الله - فيما يخص تطوير التعليم العالي سيكون لها بالغ الأثر في تجويد كل العمليات التعليمية والبحثية والإدارية، في ظل ما ستمنحه هذه القرارات من استقلالية للجامعات تمكنها من إدارة الاستثمار ووضع الخطط التطويرية المتوافقة مع تطلعات القيادة وفق مرتكزات رؤية المملكة 2030".

ونوه بما توليه القيادة من دعم ومتابعة وتطوير مستمر للتعليم العالي مما يزيد الجامعات مسؤولية أكبر من أجل تطويرها وتحسين مخرجاتها وإنتاجها العلمي والبحثي لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة وخدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ماتمتلكه من خبرات وكفاءات علمية ودور خبرة وكراسٍ بحثية، كما يحفزها لتحقيق المنجزات النوعية والوصول بالتعليم العالي إلى مراتب متقدمة إقليمياً وعالمياً.

وقدّم الزارع التهنئة والشكر لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على جهوده في متابعة وتطوير التعليم العالي في المملكة، ووضع الخطوات الصحيحة في طريق تطبيق النظام الجديد للجامعات الذي يؤسس لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في مجال التعليم العالي .

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