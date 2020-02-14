السعودية اليوم / مدير جامعة بيشة يثمن الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات



أبها 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

رفع معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن أحمد نقادي باسمه واسم منسوبي الجامعة شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله-، على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة ، والدعم غير المحدود للتعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة، معرباً عن شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على حرصه ومتابعته المستمرة لكل مامن شأنه تقدم وتطور التعليم .

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : إن المجلس يعد اللبنة الأساسية الأولى التي ينطلق منها النظام الجديد من المرحلة التشريعية التنظيمية إلى المرحلة التنفيذية العملية ليحقق من خلالها النقلة النوعية والتاريخية في مسيرة التطور الذي تشهده الجامعات الوطنية، كما يحقق - بإذن الله - مكاسب غير مسبوقة على الصعيد التعليمي والبحثي والمجتمعي، مضيفاً أنه يعزز رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية لتكون الجامعات بيئة جاذبة للأكاديميين والباحثين والمخترعين والمبدعين، بما يتماشى مع مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030.

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23:54ت م

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