السعودية اليوم / تعليم صبيا يختتم ملتقى الأمن والسلامة المدرسي



صبيا 19 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 13 فبراير 2020 م واس

اختتمت إدارة تعليم صبيا اليوم ملتقى الأمن والسلامة المدرسي الذي استهدف في يومه الثاني منسقي ومنسقات الأمن وحراس وحارسات المدارس، وناقش في جلساته عددًا من أوراق العمل في مجال الأمن والسلامة.

وتضمن اليوم الختامي للملتقى أوراق عمل عن مهام منسقي ومنسقات وحراس وحارسات الأمن المدرسي، ورسالة الأمن والسلامة، وتوصيات عن خطط الإخلاء الافتراضية ودورها في تعزيز ثقافة السلامة أثناء الطوارئ .

كما جرى خلال الملتقى عرض مبادئ في الإسعافات الأولية ومفهومها وإرشادات تطبيقية والمهارات المطلوبة في المسعف ، وكيفية إدارة المخاطر، والأخطاء الشائعة في بيئة العمل.

// انتهى //

21:41ت م

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