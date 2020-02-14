- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم صور وفيديو.. مياه الصرف الصحي تحاصر مدرسة بنات بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور وفيديو.. مياه الصرف الصحي تحاصر مدرسة بنات بالدمام
متابعات الخليج 365 – الدمام
شكا أولياء الأمور من محاصرة مياه الصرف الصحي منذ يومين للمدرسة الابتدائية الرابعة والأربعون بحي الريان بالدمام.
وسادت حالة من الاستياء بين أولياء أمور الطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة، حيث أكدوا أن الوضع لم يعد يحتمل وأنهم يجدون صعوبة بالغة في الدخول والخروج إلى المدرسة وسط هذه المستنقعات والروائح الكريهة رغم اتصالاتهم المتكررة بفرع وزارة المياه وأمانة المنطقة الشرقية ولكن دون جدوى.
وطالب عدد من أولياء الأمور الذين التقتهم “متابعات الخليج 365” بالموقع إدارة تعليم الشرقية إلى الاضطلاع بدورها والمسارعة بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة قبل بدء دوام يوم الأحد القادم منبهين إلى خطورة استمرار الوضع على سلامة وصحة بناتهم الطالبات.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر صور وفيديو.. مياه الصرف الصحي تحاصر مدرسة بنات بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.