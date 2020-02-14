الحكومة اليمنية تعلق على ضبط أسلحة إيرانية في طريقها للحوثي

2020-02-14

متابعات الخليج 365 – الرياض

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رحبت الحكومة اليمنية، مساء أمس الخميس، بإعلان واشنطن ضبط أسلحة إيرانية متجهة لميليشيا الحوثي.

وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني: “نرحب بإعلان القيادة المركزية الأمريكية ضبط البحرية الأمريكية سفينة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى المليشيا الحوثية، تحمل على متنها 150 صاروخًا إيرانيًا من النوع المضاد للدبابات و3 صواريخ (بر-جو) إيرانية في انتهاك صارخ لقرار المجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للحوثيين”.

وأضاف الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “نجدد التأكيد على أن الدور الإيراني الخبيث في اليمن واستمراره بتهريب الأسلحة وسيطرته على مفاصل القرار للمليشيا الحوثية لعب دورًا رئيسيًا في التصعيد الأخير وفشل تنفيذ اتفاق السويد واستمرار نزيف الدم اليمني وتفاقم المعاناة وإجهاض كل جهود حل الأزمة اليمنية سلميًا وفقًا للمرجعيات الثلاث”.

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