، دوري الأمير "محمد بن سلمان": صراع الوصافة يشتعل.. "النصر" يخشى "الشباب" و"الوحدة" يتربص بـ "الأهلي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستكمل عصر ومساء اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 18 من مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بثلاث مباريات، أبرزها مباراتا النصر مع الشباب والأهلي مع الوحدة.

العدالة - التعاون

تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت الرياض حيث يسعى العدالة صاحب المركز الخامس عشر قبل الأخير لتحقيق نتيجة جيدة تبعده عن مراكز الهبوط فيما يسعى التعاون لاستغلال انتصاره الآسيوي والدخول للمربع الذهبي.

العدالة يملك 12 نقطة في المركز الـ 15 بينما يملك التعاون 27 نقطة في المركز الخامس علماً بأن نتيجة مباراة الدور الأول كانت قد انتهت لصالح التعاون بثلاثة أهداف لهدفين.

الشباب - النصر

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف إلا خمسة دقائق حيث يسعى النصر لمحاولة اللحاق بالهلال وتقليل فارق النقاط بينهما الذي ارتفع لست نقاط بعد فوز الهلال على الفيحاء فيما يحاول الشباب الفوز للوصول نحو المربع الذهبي.

النصر في المركز الثاني في المسابقة برصيد 35 نقطة فيما يملك الشباب 25 نقطة في المركز الثامن ونتيجة مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي.

الوحدة - الأهلي

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف إلا خمس دقائق حيث يسعى الأهلي للانفراد بالمركز الثاني حال تعثر النصر أو على الأقل استمرار فارق النقطتين بينهما فيما يأمل الوحداويون الوصول للمركز الثالث حال الفوز على الأهلي.

الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة أما الوحدة فهو في المركز الرابع برصيد 30 نقطة علماً بأن مباراة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت بفوز الوحدة بهدفين لهدف.دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الشباب النصر الوحدة الأهلي العدالة التعاون الدوري السعودي للمحترفين