شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رجل يقتل زوجته دهسا حتى الموت في خميس مشيط والان مع التفاصيل

الخميس 13 فبراير 2020 تداول مغردون مقطع فيديو لرجل قام بدهس زوجته بعد نزولها من السيارة.

وبحسب ما تم تداوله الناشطون على موقع التدوينات القصيرة “تويتر“، فإن الحادثة وفعت في خميس مشيط. Advertisements فيما رجح آخرون ان المقطع المتداول يعود لعام سابق، وقعت فيه الحادثة.

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