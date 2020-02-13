شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية غينيا يصل جدة والان نبدء بالتفاصيل

وصل رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي جدة مساء اليوم لأداء مناسك العمرة. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة و أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ومدير شرطة المحافظة اللواء محمد بن فهد آل صقر ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر .

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