شكرا لقرائتكم خبر عن «آل جابر» يُطلّع النواب البريطانيين على جهود المملكة في اليمن والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في إطار المهمة التعريفية للبرنامج بالجهود والمشاريع السعودية التنموية في اليمن، مع استمرار استقبال المعرض الذي يقيمه البرنامج في مقر سفارة المملكة في لندن للزوار من سياسيين وخبراء التنمية والإعلاميين.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة والمملكة المتحدة والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، فيما عرّف آل جابر النواب البريطانيين بالجهود السعودية الإنسانية والتنموية في اليمن، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال التنموي والإنساني.
وعرّف آل جابر بالقطاعات التي يدعمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تشمل 7 قطاعات حيوية وأساسية وهي: قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع الزراعة والثروة السمكية وقطاع المياه وقطاع الطرق والموانئ والمطارات وقطاع المباني الحكومية.
وأشار إلى أن البرنامج يعمل في أغلب المحافظات اليمنية مثل عدن و حضرموت والجوف ومأرب و حجة وسقطرى والمهرة، فيما يصل تأثير البرنامج إلى أنحاء اليمن كافة عبر إسهام البرنامج الفاعل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لليمن.
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