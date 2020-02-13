شكرا لقرائتكم خبر عن «آل جابر» يُطلّع النواب البريطانيين على جهود المملكة في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر والمتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي اليوم، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة الدكتور أندرو موريسون، وعدد من نواب البرلمان البريطاني في العاصمة البريطانية لندن.

جاء ذلك في إطار المهمة التعريفية للبرنامج بالجهود والمشاريع السعودية التنموية في اليمن، مع استمرار استقبال المعرض الذي يقيمه البرنامج في مقر سفارة المملكة في لندن للزوار من سياسيين وخبراء التنمية والإعلاميين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة والمملكة المتحدة والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، فيما عرّف آل جابر النواب البريطانيين بالجهود السعودية الإنسانية والتنموية في اليمن، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال التنموي والإنساني.

وعرّف آل جابر بالقطاعات التي يدعمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تشمل 7 قطاعات حيوية وأساسية وهي: قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الكهرباء والطاقة وقطاع الزراعة والثروة السمكية وقطاع المياه وقطاع الطرق والموانئ والمطارات وقطاع المباني الحكومية.

وأشار إلى أن البرنامج يعمل في أغلب المحافظات اليمنية مثل عدن و حضرموت والجوف ومأرب و حجة وسقطرى والمهرة، فيما يصل تأثير البرنامج إلى أنحاء اليمن كافة عبر إسهام البرنامج الفاعل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لليمن.