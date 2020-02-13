التشهير بمواطن ووافد في جريمة تستر تجاري في بريدة

2020-02-14

متابعات الخليج 365 – بريدة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية باكستانية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط متابعات الخليج 365 في تمكين الوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته فيه والعمل لحسابه الخاص في تسويق وبيع التمور في أسواق مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

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وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

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